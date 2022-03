Visc a Establiments i he d’usar l’autobús amb molta freqüència, tant per baixar a Ciutat com per anar a diferents zones del poble, degut al perill de de circular a peu sense voravia.

En general els xofers de la línea 16 són correctes i alguns ben amables, mostrant consciència de les dificultats d’algunes persones, cosa que els usuaris reconeixem i agraïm. També hi ha excepcions, alguns que funcionen sense cap empatia cap als usuaris. Partim del fet que la frecuencia és de 20 minuts i que la majoria de les parades no tenen cap resguard contra el mal temps. El divendres, 18 de març, devers les 4 volia agafar un bus per pujar cap al Muntant a la parada 509. L’autobús s’havia aturat perquè alguns viatgers en sortien. Jo estava a uns 30 metres en front de l’autobús i corria cap a la parada fent senyes al xofer per què m’esperés. El xofer sembla que no em va veure, maldament es va creuar ben a prop.

Com que havia d’esperar 20 minuts vaig decidir baixar caminant fins a la parada 508, de sa creu. Mentres esperava vaig veure l’autobús que m’havia deixat que baixava. A la parada no hi havia gent esperant però una senyora corria a uns 10 metres de distància per arribar-hi. El mateix xofer no es va aturar. Pot ser no la va veure, tot i que va passar molt a prop pel seu costat. O pot ser era un robot.