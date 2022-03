Que vagi per davant que no defens cap persona que públicament amenaci o insulti altres persones, sigui quina sigui la seva «professió» o «activitat», però casos com el del raper Valtònyc queden petits davant l’actuació constant d’atac, ofensa i menyspreu del «locutor» Federico Jiménez Losantos.

De camí a la feina vaig canviant d’emissora segons el meu estat d’ànim: de vegades em ve de gust la música, de vegades les notícies... Sovint em quedava «petrificada» quan sortia aquest exemplar despotricant, sempre exaltat i amb constants insults, molts d’ells referint-se a l’aspecte físic o intel·lectual de persones conegudes. No em podia creure el que sentia, i molt manco que fos una cosa habitual. Aquí teniu una petita mostra del que he estat recollint esporàdicament, ja que si hagués estat una tasca diària no cabria a 12 toms d’ una enciclopèdia: «Imbéciles, mamarrachos, Marlaska payaso, falsario Marlaska, Maricomplejines, les dan igual los homosexuales que el bollo o el suizo, Yoli Tenacillas (Yolanda Díaz), presidente analfabeto (Pedro Sánchez), lerdos, catalufos, kokomocho (Puigdemont), la momia Biden (President EEUU), idiotas comunistas, la izquierda es basura sociata, tontos lerdos de Rivera (ja veis que és antiga la recopilació), psicópatas, asquerosos, repugnantes, idiotas, tontos, tontitas...» Bé, crec que amb això vos podeu fer una idea del sentit de la carta: trob repugnant que un «impresentable» com aquest pugui estar al capdavant d’una emissora ofenent persones, quan ell és el primer que s’hauria de fer mirar la seva «tara» logopèdica i mental. Perdonau, però no podia pus! Lògicament ja he superat la meva addicció a l’emissora en qüestió...afortunadament per a la meva salut mental.