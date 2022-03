Estos días hemos podido leer en distintos medios de comunicación, en redes sociales, el aprecio que acumulaba Tolo del alpinismo. Loas a su magnífica carrera deportiva como alpinista y su tesón y perseverancia en otro deporte que amaba como el ciclismo, al que dedicó mucho tiempo.

Hoy quiero hablar de él desde otra familia, la que formamos los que estamos en la Administración de Justicia y concretamente en los Juzgados de Vía Alemania. El trabajo que desarrollamos crea una significativa unión entre determinados colectivos que servimos a la ciudadanía desde nuestros puestos. Comentaba yo ayer con su compañero Paco, que siempre estábamos ahí, aunque pasasen a veces períodos de tiempo en que no tuviéramos contacto. Le recordaba una de las últimas guardias de noche que hizo en nuestro Juzgado, en que habíamos compartido tiempo y cena recordando las casi cuatro décadas que nos conocíamos, anécdotas, vivencias compartidas, tantas cosas. Tolo era un servidor público ejemplar y así le ha sido reconocido estos días, una persona práctica en su trabajo, servicial, y efectivo en sus actuaciones, estaba permanentemente a disposición de sus compañeros con una encomiable entrega, y así lo reconocía en redes sociales un Abogado amigo, que decía de él: «el mejor agente judicial que he conocido en 35 años de profesión». Tenemos un trabajo que no es conocido pero que sí es necesario, a veces en los peores momentos, y Tolo manejaba su profesión de manera brillante, colaboraba con quien solicitaba su ayuda y así quedará en nuestra memoria como una gran persona que ha sido, amigo de sus amigos y un profesional como pocos. La pérdida general que supone el que Tolo haya marchado para nosotros es muy intensa, es la del día a día, la de la colaboración, la del apoyo permanente y sobre todo la de la amistad que fluye por doquier en esta casa cuando se habla de él.

Este colectivo que formamos, discreto, a veces introvertido y tan sentido para el trabajo que a veces nos toca realizar, duro en muchas ocasiones, crea entre nosotros un fuerte sentimiento, que con Tolo es muy sentido en estos días. Vía Alemania, está triste, echa de menos a uno de sus miembros significados, por todo. El tiempo nos llevara a recordar los magníficos momentos que hemos pasado con él.

Descansa en paz querido amigo, entre lágrimas acabo este escrito que quiero sirva de homenaje de quienes hemos compartido tanto tiempo el devenir de la vida, en ocasiones algunas de ellas duras y otras emotivas, en las que tú has formado parte esencial. Hasta siempre Tolo Quetglas Riera, amigo.