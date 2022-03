Que un traficant d’armes rus tengui una tripulació ucranïesa ja és de per si estrany. Són pitjor que Catalunya i España. Que els iots se puguin enfonsar destapant un tap això ja és de TBO. Que el cap de màquines ucraïnès intenti sabotejar estant en guerra pot ser és el més normal, però que els seus companys també ucraïnesos li ho impedeixin és per fer un pensament sobre patriotisme o interès. Però el millor de tot és que el jutge deixi en llibertat a tal individu i pugui partir a pegar tirs. Si altre meló fes un forat a la paret de Son Vent o al Bribón seria igual? Depèn. Na Justícia no és igual per a tots. Pot ser el perdonarien per voler treure el Rey de picos pardos o per enfonsar l’iot per que n’hi regalin un altre. I si un okupa calavera o reial fa un forat a ca teva o al teu iot i encara te premi, per que no treiem igual els okupes de Son Vent? Piolins a rompre i A por ellos? Tan sub-realista tot que fa rialles.