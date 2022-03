Passejava avui matí pel meu barri i sempre em solc trobar assegut a un bar un senyor holandès, que té un ca molt gros. Llavors ha passat una senyora major amb dos canets petits, que s’han posat a bordar com a desesperats. Hem dit als canets: «No veis que amb una mossegada el ca gros vos menjaria a tots dos?». La gent ha rigut.

Hem comentat després que els russos eren molt superiors en força als ucraïnesos. Ell s’ha aixecat i m’ha dit: «Els russos varen dir als ucraïnesos que podien ser independents, segons la Constitució Soviètica, però que no s’havien de ficar mai a l’OTAN. Mentre hi hagué governs democràtics no hi va haver problemes, però fa uns vuit anys els extremistes de dreta feren un cop d’estat, dit del Maidan, i en posaren un com ells, Poroshenko, i de llavors ençà no s’han aturat de crear problemes i de bombardejar la població civil de llengua russa de Donetsk i Lugansk, en el Donbass,que es va resistir al cop». També hem comentat que sempre darrera aquests cacaus hi sol haver Washington.

Llavors he seguit passejant més satisfet.