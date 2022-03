No se’n xerra gaire. Elles sí que xerren. Són les dones d’entre quaranta i seixanta anys, que varen créixer en els anys setanta i vuitanta en una suposada llibertat. Es troben de sobte, al segle XXI, sobreexplotades: jornades laborals per ser econòmicament independents, educació dels fills, infants i adolescents, que seran el futur del país; i cures físiques i emocionals dels pares i parents que ja són majors. Totes tres són tasques de gran responsabilitat. Fan un total de 18 hores de feina diària. Queden 6 hores per dormir i zero per a l’auto-cura. Pel camí, angoixes, dubtes i exigència. Sí, aquesta és la situació de milions de dones a Espanya i sí, hi ha poca consciència de la situació, poc reconeixement social i poc recolzament institucional. Feminisme no ho sé, patriarcat diria que sí.