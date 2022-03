Siempre suelo pensar mucho lo que está pasando a mi alrededor. A pesar de mis 90 años quiero intentar ayudar a toda esta gente mayor que por algún motivo se encuentra sola ante los bancos. Yo estuve allí hace unos días después de cerrar CaixaBank y me dio vergüenza de ver a la gente haciendo cola con el frío que hacía en la calle intentado sacar su dinero de su pensión, y no podían. Quería llorar, pero una fuerza interior me decía ‘lucha por ellos, tú puedes hacerlo, no necesitas ayuda de nadie, pero esta gente sí’. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Abandonar a sus clientes que les han ayudado a hacerse ricos. Hace 40 años nos pedían que abriéramos cuentas en sus bancos, llevásemos nuestros sueldo y dinero, que compráramos con las visas y tarjetas de crédito, que pidiéramos hipotecas para comprar un piso, contratar seguros para la casa, etc. y muchísimos lo hicimos, y ahora cuando más lo necesitas nos cierran los bancos. Dejan a sus empleados sin trabajo y a los mayores los maltratan no con palabras sino dejándolos de lado. Quiero deciros también que los empleados no tienen culpa de lo que está pasando, son los que están gobernando los bancos, que han ganado millones, a los que les ayudamos cuando estaban en bancarrota y que aún no han devuelto el dinero que se les prestó con tanta generosidad.

Quiero pediros a todos vosotros que ayudéis a vuestros padres, abuelos y amigos que no pueden o no saben manejarse solos. Quiero dar las gracias al Director Pablo del BBVA de Blanquerna que tan amablemente me ha aconsejado y ayudado y a Jaime Bover que ha sido trasladado a otro BBVA y que durante tantos años me ayudó y a todo su personal. También no quiero olvidar a Teresa y a otros muchos empleados de Bankia, Sa Nostra y CaixaBank por toda su ayuda.