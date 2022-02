Tengo un hijo de 21 años diagnosticado con Síndrome de Asperger. El año pasado, a mediados de junio, presentamos la documentación para renovar el certificado de minusvalía que caducaba en septiembre. Supuestamente tenían que llamarnos para hacerle la valoración, que consiste en una cita con la asistenta social y otra con la psicóloga. Ya con el certificado caducado y con otros certificados vinculantes caducados también por ese mismo motivo, familia numerosa, declaración de hacienda, TIB, etc, etc, conseguimos que nos citaran con la psicóloga en noviembre, diciéndonos que nos llamaría la asistenta social. Puesto que no lo hacían, contactamos otra vez en febrero con el departamento de minusvalías de la conselleria de asuntos sociales, quienes nos comunicaron que lo único que tenían en ese expediente, era una cita ficticia con la psicóloga, y que probablemente debido a un problema informático, seguramente toda la información se había perdido. Actualmente ese expediente no está siendo tramitado, pues lo consideran cerrado. A tal efecto se ha interpuesto un par de quejas al departamento en cuestión. Pronto hará un año que estamos intentando renovar el certificado de minusvalía y nada nos gustaría más que no tener que hacerlo. No nos sorprende la falta de recursos al intentar hacer uso de un derecho, y así hoy, pues nos tomamos también el derecho a queja acompañado de otras muchas emociones que ni me molestaré en explicar.