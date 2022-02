Les gallines ponedores són una raça treballada pels americans a partir de les mallorquines i valencianes, les més productives de mon. Una ponedora estabulada i de pinso produeix 300 ous anuals. La mateixa gallina o una mallorquina a lloure, ben alimentada amb restes, blat i blat de les indis arriba als 200. Se posa lloca cosa que ja no fan les ponedores trabucades. I el pinso...que deu tenir el pinso? Però, són els mateixos ous? Ni punt de comparació. I aquí anem. Que és creixement? Fer més ous sens gust ni nutrient (turisme fems) o fer-ne manco però millors (turisme respectuós i de qualitat)? El PP quan parla de creixement parla d’ous de ponedora. Tan inútils, insubstancials o trabucats com ells. Això és decreixement i s’ha demostrat. Com més turistes venen així més pobres som. Créixer de veritat és tomar xibius i llevar places hoteleres de mala qualitat i transformar- les en menys places (menys impacte) però millors i de tot l’any (turisme interior, per exemple). El PSOE tampoc ho te clar, o li te però està igual d’untat i/o segrestat. Diu decreixement al creixement de veritat.