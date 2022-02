Hace unos días tuve que acompañar a un familiar directo que se desplaza en silla de ruedas, a Urgencias del Hospital de Son Espases sobre las 9 de la mañana. El aparcamiento de la zona estaba totalmente repleto y muchos coches aparcados indebidamente pero sin causar molestia alguna y después de varias vueltas lo tuve que dejar momentáneamente con rueda y media sobre la acera de la calzada más lejana del edificio y que tiene unos 7 metros de anchura.

Al ir a buscarlo para recoger al familiar, una media hora más tarde, me lo encuentro con una denuncia al igual que a otros muchos. La multa, la primera de mi vida por cierto, ya la he pagado, pero después de treinta años de ejercer como miembro de la Policía Local de Palma, no soy capaz de meterme en la mentalidad del agente denunciante y mucho menos de los superiores que le encargaron tan importante labor. ¿Donde está la empatía, la proximidad, la tolerancia y la cercanía de esta Policía Local? ¿Se perdieron sus valores? Esto es lo que más me duele, no tanto la sanción aunque también, porque soy pensionista.

¿No tiene la Policía Local labores más importantes que denunciar a esta hora a vehículos indebidamente aparcados en Urgencias aunque no creen ninguna molestia, por ciudadanos que no han ido, precisamente, a tomarse unas copas? Lamentable.