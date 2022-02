Con gran indignación de mi parte debí ser testigo el pasado día martes 15 de febrero de un acto incalificable en un bus de la línea 31 de la EMT.

Un chófer se negó abrir la puerta cuando le golpeaba el vidrio una señora madre, acompañada de dos hijos pequeños. Todos ellos eran descendientes afros, un detalle no menor. El chófer, con el bus detenido en la parada, miró para otro lado y arrancó el vehículo, dejando a la madre y sus chicos en la acera.

Cuando le increpé el procedimiento el señor chófer alegó, a regañadientes, que ya había cerrado la puerta y que no podía volver a abrirla. ¡Señor! ¡Usted está detenido en la parada, debe volver a abrir para que la pasajera ascienda! Obviamente el alegado no era el motivo verdadero, el motivo seguramente era otro. Me quedé preguntando qué habría pasado si la señora hubiera tenido otro color de piel y hubiera vestido de una manera «más occidental». ¿La puerta sí se habría abierto amablemente entonces?

Lamentable episodio por donde se lo mire, y más aún cuando me percaté que debido a «mi acento argentino» (alcancé a escuchar eso) algunos pasajeros me miraban reprochándome mi protesta, como si hubiera sido yo el responsable de haber dejado sin contemplación a una madre con sus hijos fuera del coche.

Esto ocurrió en un autobús de la EMT, línea 31 proveniente de Sant Jordi, en la parada de las Avenidas frente a la gasolinera aproximadamente a las 11 de la mañana del martes 15.

Todavía me dura la indignación y la sorpresa.