I pels que ens agrada veure la cara a la gent i no flastomar amb una màquina. Els sub- polítics d’avui no van de feina. S’han acostumat a esternalitzar i a privatitzar de tal manera que cobren un dineral per encolomar la gestió a la privada i no fer res.

I els bancs igual. El problema de la desatenció de les persones majors que no saben, o que no ens volem manejar amb informàtica se solucionaria amb una banca pública. Així de fàcil. Les mateixes administracions de loteria podrien ser també correus i bancs on els funcionaris i pensionistes poguéssim cobrar sou o pensió. Que llavors portes doblers a un altre banc? Ja va a compte teu, però al manco hi hauria opció i la privada s’hauria d’espavilar. Ara no hi ha opció. Per una banca pública ja!