No señores (y señoras por si acaso) no es el título de una novela de Arthur Miller, sino el titular a toda página, de una noticia suya para informarnos de la muerte de un hombre de 67 años. ¿Es este el nuevo periodismo de Diario de Mallorca, es decir, el periodismo alternativo? ¿Dónde está el respeto a la verdad? Pues es más que evidente que una de las dos afirmaciones, no es cierta. O bien «un aciano muere» es falso, puesto que la persona que falleció no era anciana ya que se supone que la edad de jubilación en nuestro país es 67 años más algunos meses, y dado que los «ancianos» no trabajan, la persona en cuestión estaba todavía en edad de trabajar, por lo que no podía ser «anciana». O bien lo es «un hombre de 67 años» lo que a todas luces parece ser una expresión verdadera y siempre verdadera, no sólo a veces. Tener 67 años no admite contra argumentación.

A estas alturas del siglo 21, me gustaría saber qué pasa por la cabeza de un periodista que escribe semejante noticia. Se sienta delante del ordenador pensando en el trozo de página que le ha sido asignado, y ¿este es su titular? ¿Realmente los directores de Diario de Mallorca consideran que esto es hacer buen periodismo? Hoy en día, en la era de lo políticamente correcto, ya nadie admite según qué términos despectivos, que hasta hace bien poco todos usábamos y hasta nos hacían gracia. Lo que me llama la atención no es que DM saque este titular, sino que la persona que lo ha escrito considere que es correcto, veraz, que la historia ha sido descrita, contada y explicada de manera clara. La primera obligación del periodista es «contar la verdad» y en este caso, no ha sido así. Creo que llamar «anciano» a una persona de 67 años, nos deja ya sin adjetivos y sustantivos para el resto de personas que estén por encima de ésa edad y nuestros mayores tienen derecho a ser llamados ancianos, puesto que lo son. Son nuestros ancianos, nuestros mayores, nuestros abuelos. Deberían ser más cuidadosos con sus titulares y más exigentes con sus periodistas.