Estoy encantada de vivir en Palma, ciudad agradable donde las haya y los fallos que en ella percibo me duelen en el alma, mucho más aún si el responsable de ellos es nuestro Ayuntamiento, concretamente me refiero a un edificio situado en la plaza d’Es Pes de Sa Palla, donde hay un restaurante regentado por la empresa Amadip, de la que no hay que olvidar que tiene una orientación social. Pues bien, su fachada en el piso superior está llena de humedades que le afean enormemente, este espacio, totalmente vacío parece estar abandonado y mi sorpresa es cuando me entero que es propiedad del Ayuntamiento. ¿Especulación? ¿Abandono? Me consta que hay quienes están interesados en su utilidad que al fin y al cabo produciría beneficios .

Mal ejemplo nos está dando a los ciudadanos el excelentísimo Ayuntamiento de Palma, que igualmente también podría adecentar su propio espacio situado en la calle de la Cadena, junto a la Plaza de Cort, pintando nuevamente su fachada ya que es un lugar muy céntrico y visible. No obstante, quiero felicitarles por las obras que se están llevando a cabo al final de Sa Murada, me pareció genial la apertura de los arcos ya existentes en el espacio inferior, aunque no acabo de entender el plano inclinado que pasa por el interior de dos de ellos. Confío que los que saben más que yo acierten en el resultado final, y por favor vigilen las obras cuando las hacen, es una pena que un trozo del pavimento recién hecho en la plaza de la Porta del Camp ya esté estropeado.