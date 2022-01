El impacto del Artmadams

El Ajuntament de Palma quiere cargarse el mural de José Luis Mesas en el Hotel Artmadams con argumentos absurdos, como que está en un barrio «singular» como es Son Armadams, o que la obra tiene «impacto visual». Será que los demás murales de gran formato que se han hecho en Palma con la anuencia municipal no tienen impacto visual… Aquí lo que pasa es que a los políticos de Més y a la concejala Neus Truyol no les gusta y como el propietario del hotel no es de los suyos, pues a por él. Una barbaridad.

Miguel Ángel Roig Capellà. Palma.