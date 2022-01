Carretera Felanitx-Manacor: Vergonya

Som una de la multitud de persones que cada dematí hem d’utilitzar la carretera de Felanitx a Manacor per anar a fer feina, de compres, a l’Hospital, a fer diversos tràmits administratius.

L’estat d’aquesta carretera es deplorable des de fa anys: bonys, forats i diferents tipus d’asfalt. Això fa que aquesta carretera sigui perillosa, especialment si plou. I ja fa massa temps que diferents col.lectius denuncien aquesta situació.

El Consell de Mallorca ja ha dit diverses vegades que asfaltarà aquesta carretera, però ja esteïm a l’any 2022 i res de res. Com sol ser habitual al món de la política molts d’anuncis i poc fets. Jo crec que demanar que asfaltin una carretera que està en un estat lamentable, no és demanar massa. I veure que el temps passa i no es sol·luciona aquesta problema, és un exemple del que fa que molts estiguem molt desil·lusionats amb la classe política.

Joan Bordoy Vaquer. Portocolom