La sudadera

Els nacionalistas i ultres de Vox- Ciudadanos - PP critiquen una regidora per que segons ells promociona (en realitat sols surt amb) per les xarxes un jersei il·legal o dels manters. Fals. No és cert. És altre mentida ultra, però el jersei ho sembla. Aquesta genteta ha perdut el nord si és que mai n’ha tengut. El que haurien de denunciar és que s’assemblin tant el dels manters amb el de les grans marques. Estan fets allà mateix i de la mateixa mala manera? I si així és no és llavors més denunciable la gran Marca? Qui engana més?

Altre detall que no han captat aquests impresentables supremacistes obcecats en comandar a les totes és que el jersei porta (com gairebé tots ja) el missatge en anglès. En ser nacionalistas castellanos estan poc entrenats. Si fossin mallorquins no nacionalistes i haguessin rebut de per tot i de petits de molts ases com ells, ja estarien curats d’espants i de potades.