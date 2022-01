Les paraules no son suficients per agraïr les atencions rebudes dels professionals del Ibsalut : Info.Covid, 061 i especialment l’atenció domiciliària del equip de la Dra. Ana Herrera, la D.U.E. Rocío (no record el llinatge ni el nom del tècnic) que han atès amb excel.lent professionalitat i molta delicadesa a una persona propera vacunada de les tres dosis.

El cansament acumulat dels professionals exigeix el seu reconeixement incrementant personal i retribucions.