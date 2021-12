Posen en dubte la qualitat democràtica els partits d’extrema dreta?

La democràcia espanyola té molts enemics i un d’ells són els partits polítics amb ideologia d’extrema dreta que predican i presumeixen que el seu principal objectiu és defensar la Constitució i respectar les normes democràtiques, però malauradament, hem de suposar que la realitat no és així. Partint d’aquesta suposició, cal pensar que una vegada instal.lats al poder, aplicarien normes contràries a les lleis fonamentals d’una democràcia. Per exemple, tenim al nostre país un partit d’extrema dreta com a VOX. Els seus principals objectius són: no admeten les llibertats dels ciutadans, concretament, la llibertat sexual, el feminisme, la memòria històrica, la independència de les institucions, l’existència de les comunitats autònomes i la immigració. Tampoc admeten la diferència entre les persones ni altras ideas. Parlen molt d’aplicar la Constitució Espanyola, però neguen la justícia social i la igualtat entre homes i dones. Utilitzen les lleis per a imposar la seva ideologia racista, classista i homòfona. Pretenen imposar les ideas franquistas, l’oblit de les víctimes del franquisme, la negació de la pandèmia pel covid-19 i l’odi al col.lectiu LGTBI. Saben utilitzar molt bé el discurs simplista que ha calat en un sector de la societat i que al mateix temps serveix per a distraure els seus objectius principals: que els seus dirigents puguin viure de la política i desenvolupar tot tipus de tripijocs polítics.

La vida per sí, ja és massa dura per a moltes persones, perquè un partit d’extrema dreta vengui a complicar-la cada vegada més utilitzant falsedats i tensant més la corda per a no solucionar els problemes de la societat. És evident que amb totes aquestes afirmacions, la qualitat de la nostra democràcia queda disminuïda amb aquets tipus de partits. Francesc Huertas Bauzá. Palma