No es pot negar que una vacunació massiva contra el maleït covid permeti evitar que la nostra societat hagi d’assumir un cost elevat tan financer com humà, així com d’hospitalitzacions de durades més o menys llargues. És del tot innegable que les vacunes han millorat i milloren la salut del conjunt de la població. L’actitud d’un col·lectiu que pregona una mena d’extracció de la resta de la comunitat en nom de la llibertat individual em sembla del tot irresponsable, insolidari, egoista i covarda. Incitar a la no vacunació és contribuir a entretenir la pandèmia, es mostrar una indiferència vergonyosa cap a generacions que en moren (els vells), que la pateixen (els joves), és menysprear tot el personal sanitari, així com altres col·lectius: educació, univers de la cultura i de l’espectacle, restauració, Hosteleria etc. En definitiva és mostrar arrogància davant una comunitat que fa l’esforç i el sacrifici de participar de les mesures assenyades recomanades pel conjunt dels científics del món. Sortosament aquest col·lectiu anti-vacuna representa una minoria de la societat però malauradament protagonitza unes manifestacions prou renoueres. Per combatre i suavitzar els efectes perjudicials per la salut d’aquest virus amb qui hem i haurem de conviure és imprescindible vacunar-se. Afegiré que viure en societat implica el respecte i el compliment d’unes normes i és molt còmode només voler aprofitar-se dels avantatges d’aquesta vida en societat i no voler compartir-ne els seus inconvenients.