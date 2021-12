Manolo Santana, hasta siempre

Se fue poco a poco, despacio, sin hacer ruido, en casa.

Es un gran «revés» de cuerpo y alma que se va jugar a una pista en el espacio azul del cielo con su ángel de la guarda como recogepelotas de lujo.

Para dejarse ver hasta en días nublados. Para dar clases de elegancia, simpatía, respeto y buen humor.

Guardo una raqueta como las antiguas suyas, algo polvorienta estaba y la limpié esta mañana.

Admirado por muchos, tenistas o no, trabajador hasta que su capacidad vital dijo:- Basta, tengo sueño. Y se durmió. No me noto con capacidad ni derecho a alargar estas líneas.

Mi sincero pésame a la familia del gran campeón y seguro que gracias a él, ya forjado el tenis en España por muchas personas, su presencia etérea y casi real si pudiera perdurará en cada campeonato de los que a partir de ahora haya o pueda haber.