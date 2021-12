Una constitució provisional

Fa pocs dies s’ha celebrat a bombo i platerets i discursos emfàtics l´aniversari de la Constitució, com si fos l’acompliment de la democràcia, però aquesta llei de lleis, com l’anomenen, té molts de defectes i punts negres.

En podem veure uns quants. Diu, per exemple, que Espanya és una «economia de mercat», i amb això tanca, o vol tancar, el pas al socialisme, o sigui a la propietat pública dels mitjans de producció i l’economia dirigida per l’Estat democràtic, i no pel gran capital, o a l’economia mixta. Primer punt.

Diu després, o millor dit, prohibeix ,la federació o unió de comunitats autònomes distintes. Això impedeix la realització de la idea dels països catalans o la unió de Euskadi i Navarra, diguem, i debilita la força de les corresponents nacionalitats que queden a mercè de la majoritària,o sigui la castellana o espanyola.

I així vèim que amb aquests dos punts es reconeix i es proclama la derrota de les dues forces més importants de la resistència al feixisme espanyol: El moviment obrer més avançat i la defensa de les nacionalitats minoritàries, o, millor dit, minoritzades.

I seguim. Un altre punt declara com objectiu propi i deixa en mans de l’exèrcit la salvaguarda de la «unidad nacional». Així es legalitza el cop d’estat militar, i es mostra una vegada més que si els comunistes,els socialistes d’esquerra i altres forces obreres, així com els defensors dels drets de les nacionalitats minoritàries, havien perdut la Transició, o n’havien sortit molt mancabades,l’exèrcit franquista d’aleshores l’havia guanyada.

I per acabar i no allargar-nos massa, un altre article fa impossible la reforma de la Constitució, en requerir una suma de vots tal que només si s’ajuntassin els dels fatxes(o sigui els del PP, Vox i els falangistes de Ciutadans) i els dels demòcrates, cosa impossible, es podria fer la reforma.

Quan es va aprovar la Constitució molts pensàrem que era una solució provisional i que quan canviàs la relació de forces es podria aprovar, no reformar, una nova Constitució vertaderament democràtica. Però ja han passat quaranta-tres anys i la relació de forces, en tot cas,ha empitjorat, de tal manera que es diria que s’ha perdut una cosa que durant els llargs anys de la dictadura franquista no s’ havia acabat de perdre mai l’esperança.