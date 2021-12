Réplica a Valeria Milara

¿Negacionista? Sra. Valeria Milara, la verdad absoluta no existe... al menos yo no creo en ella. Yo, según Ud., me clasificaría de negacionista por que no me he vacunado contra el covid ni tampoco nunca de la gripe. Perdone... pero no tengo confianza en esta llamada vacuna, que no proteje del virus... pues se tienen que poner ahora la 3º dosis... ¿y despues la 4º,etc.? igual que la gripe cada año? Ud. si cree en ella, fantástico. Por cierto tengo 83 años y he pasado alguna vez la gripe. Mire, tenemos un cuerpo maravilloso, que si lo cuidamos bien con pocas medicinas salimos adelante. Vivamos en positivo, sin miedos, con alegría, abracemos a nuestros seres queridos, disfrutemos de la vida cada momento y respetemos a todos, vacunados y no vacunados.