Un poeta alemany del Barroc va escriure: «L’ànima és un cristall, la divinitat la seva llum,i aquest cos en què vius el joier de tots dos». Naturalment, però, perquè aquesta llum ens arribi plenament s’han de complir unes condicions.

Llegesc que va ser el papa Pius IX qui el 1854 aprovà el dogma de la Immaculada, que ja tenia tanmateix una antiga tradició. Però, malgrat la seva aprovació recent, em sembla que és perfectament coherent amb la resta de la dogmàtica mariana, ja que si Maria havia de rebre en el seu si el Verb de Déu es comprèn que havia d’estar neta de tota taca.

Aquest dogma, pens, simbolitza també la netedat de l’ànima de Jesús, i aquella netedat de cor a què és cridat qualsevol cristià, ja que com deia, crec que era, Orígenes, i després d’ell molts altres espirituals de tots els temps, «de què em serveix que el Verb de Déu hagi nascut a Betlem si no neix també dins la meva ànima ?». I pot tenir així mateix molts altres significats.

El fet d’haver tengut la sort de quedar, al meu parer, en el costat millor després de la violenta ruptura que representà la Reforma, ens permet mantenir vius la riquesa inesgotable de significacions i símbols que contenen aquests antics dogmes.

Ma mare em contava que quan ella era nina, aviat farà cent anys, els balcons i finestres de moltes cases de la ciutat s’engalanaven amb llums per celebrar la festa, i molta de gent sortia a passejar pels carrers per veure les «lluminàries», com, si no ho record malament, els anomenaven. I, efectivament, la netedat de cor i la llum, que commemora la festa de la «Puríssima», es relacionen mútuament de forma natural.

Crec que fèim molt bé de mantenir aquestes festes que ens han llegat els pares, i que constitueixen una crida a l’honestedat, la rectitud i la netedat de cor a què aspiram de forma natural tots els homes, i que dúim inscrites en el nostre interior.