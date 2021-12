Cierre de Nuredduna

El alcalde de Palma debe saber por sus técnicos que suprimir el bus de Nuredduna, desviándolo hacia Aragó y Nicolau de Pacs, implica recorridos más largos, más emisiones, más tiempo de los usuarios, un mayor coste de EMT y la imposición de una ruta tortuosa a los conductores por la dificultad de esta alternativa.

Lo que quizás no sepa es que, al cerrar Nuredduna al tráfico, ha agravado enormemente la situación acústica de Aragó y Nicolau de Pacs que, según el último mapa de ruido realizado por el propio ayuntamiento, ya era grave. Quizás olvidaron revisar este mapa al diseñar su proyecto Nuredduna.

El Sr. Hila, como alcalde de todos no puede, no debe, tomar decisiones que afecten negativamente a la salud de los vecinos. La ley obliga al ayuntamiento a establecer medidas para la prevención y corrección de la contaminación acústica, por tanto, no puede incrementarla concentrando aún más vehículos ni someternos a un caos sonoro. El ruido del tráfico es inevitable pero hay que repartirlo.

Por favor, rectifiquen. Aún hay tiempo.