Baleart in memoriam

Tot hom parla de producte de proximitat o de Km 0 però ningú pensa amb els artesans. Un temps la fira d’artesania Baleart en el recinte IFEBAL provisional i per aquestes dates podia suposar la tercera part de facturació de l’any i una promoció impressionant amb els paràmetres actuals. Total, des que se feu el nou Palau de Congressos, tot hom va pensar amb l’hotel quan en tenim mil hotels i ningú amb el recinte ferial. Des de llavors el desert. Ni a la fresca del Born ens volien per que veníem més que els Milla de Oro. Els deixàvem en ridícul i això que allà no s’hi podia dur res de preu i qualitat per raons de seguretat fet que no passa en un recinte en condicions. Més que subvencions, l’Artesania mallorquina el que necessita són mostradors i la fira Baleart complia aquest objectiu. Per que ja no se fa? Producte de qualitat en tenim. Artesans supervivents per bons també. Que la gent nouvinguda els conegui, això també és integració, cultura i fer cohesió social. Interessa?