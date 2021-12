La processó dels Kurts Kovib Klan

Ara que se necessita el P- covid per sols fer cosetes que mai s’haurien de fer en epidèmia ja tenim tots els encara no vacunats en processó. Si els convidessin a cervesa amb Homer Simpson el percentatge de vacunació arribaria al 99. 99 %. Riure per no plorar.

I n’ hi ha de bàmbols (si aquesta és la paraula) que demanen tres dosis seguides pensant que així no hauran de tornar mentre els que ja van per la tercera han d’aguantar fila injusta que la Consellera s’encolloni. Si mai ens hem ficat en política i no ho farem és per que temem que ens surti la vena dels Tutti fussilatti! Als no vacunats ni els deixaríem sortir de casa. Confinats fins que no se vacunessin. I si se posessin malats els faríem pagar tot el tractament. Tenen drets, clar que si, però aquests acaben on comencen els dels altres. I cada dret va lligat a obligació. La resta també tenim dret a nos ser contagiats per bàmbols, curts, insolidaris i imbècils. I no, no insultem. Aquesta guarda ens insulta als científics.