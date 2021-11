Discriminació positiva

No existeix. Una discriminació sempre és negativa. Sempre és injustícia i falta de respecte i com a tal sol provocar efectes contraris als pretesos. Exemples? Molts. Una discriminació a favor del català pot fer de rebot augmentar l’ús del castellà. Ho observem en educació però també en altres àmbits. Afavorir a la dona perjudicant a l’home pel fet de ser home augmenta el masclisme entre els que no han viscut altre cosa. Lògic. És injustícia que no te res a veure amb vertadera igualtat. Carmen mola. Si la misèria de la població i la injustícia desemboca en comunisme soviètic no respectant persones ni drets, ni iniciativa ni propietat privada la reacció contrària és el feixisme. Comprovat però no per això assumit.