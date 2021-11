Les violències sexuals són un problema de salut pública que es donen a tots els àmbits socials i que pateixen de forma molt més considerable les nines i dones. L’àmbit esportiu és un dels espais on es consumen aquests tipus de violències, però a la vegada és un poderós aliat per combatre-les. Per això, des del Comitè Esportiu d’Igualtat del CBSM i en el marc del Dia internacional contra les Violències Masclistes s’ha dissenyat una actuació que ajudarà a visibilitzar des d’edats primerenques qualsevol manifestació de violències sexuals.

Baix el lema Uep. Això no! es vol conscienciar sobre la identificació i rebuig de totes les conductes inapropiades de caràcter sexual, i en tots els seus nivells d’intensitat. Amb aquest propòsit, des del CEI s’ha dissenyat un violentòmetre que mesura els diferents graus de violències sexuals existents a la nostra societat, que van des de les bromes, «piropos» i comentaris sexuals ofensius i degradants cap a les nines i dones, fins als delictes d’assetjament i agressió sexuals més greus regulats al codi penal. A la vegada, durant el mes de novembre es realitzaran diferents tallers adaptats a les edats de cada un dels equips per presentar el violentòmetre i treballar conceptes claus a la prevenció de les violències sexuals, com són el respecte i el consentiment.

Per aquest motiu, el violentòmetre s’instal·larà al pavelló de forma permanent, i permetrà a jugadores i jugadors disposar d’una guia informativa per identificar quan estar alerta davant possibles expressions de violències sexuals observades o rebudes i que tan normalitzades es troben al nostre dia a dia.

El nostre compromís per garantir un bàsquet lliure de violències sexuals, així com de qualsevol altre tipus de violències masclistes, es converteix en un eix inspirador per continuar treballant el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes als valors del nostre club.

1,2,3... Uep, això no!