Me gustaría denunciar los múltiples «errores» administrativos que se comenten contra las personas que estamos solicitando la ayuda del paro.

En mi caso fue aprobada pero no registraron que tengo un hijo de 2 años a mi cargo, además dejaron un número de cuenta y un banco que no corresponde al mío en el cual se está pagando mi paro, dejé toda la documentación requerida y hasta la fecha de hoy no he recibido dinero alguno.

He visitado la oficina y he dejado muchas reclamaciones, igual que yo se encuentran otras personas en la misma situación, y otras que denuncian que les hacen pagos incompletos y otro tipo de situaciones como problemas para sacar cita, silencios administrativos a las solicitudes, etc. Por eso nos preguntamos ¿dónde termina el dinero?