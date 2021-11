A més memòria, més democràcia

Veïnats i veïnades del barri d’Arxiduc de Palma ens hem alarmat en conèixer les intencions de la promotora Beachhaus Invest de construir apartaments de lloguer al voltant d’una piscina de 60 metres quadrats, en el solar on hi havia ubicada la Casa del Poble. És probable que els nous propietaris, que acaben d’adquirir el solar aquest estiu, desconeguin la importància que té per a la memòria col·lectiva dels ciutadans de les Illes Balears.

El passat 10 de setembre, ens personarem com a part interessada en l’expedient d’Obra. No vàrem poder accedir a la informació fins a finals d’octubre i entre aquest lapse de temps, la Gerència d’Urbanisme havia concedit la llicència. Dijous passat, dins el mes que ens han donat de termini, donàrem registre d’entrada a una al·legació amb un únic argument: el solar es troba en procés de valoració per part de les comissions tècniques de patrimoni històric i memòria democràtica, per tant hem demanat la suspensió de la llicència, fins que aquestes valoracions s’hagin resolt. Atenent les demores en els tràmits que acumula l’administració municipal, els registres d’entrada s’atenen amb més de trenta dies de retard, som conscients que continuant els tràmits administratius ens podem trobar les obres començades.

Ens preocupa que aquest espai, que la majoria pensàvem era públic, desaparegui. Les Cases del Poble han col·laborat històricament en l’alfabetització i protecció de les capes més humils de la societat. Com a instruments del moviment obrer han contribuït a l’assoliment de les seves fites. Serveixin de mostra la limitació de la jornada laboral, els salaris dignes, les vacances remunerades, l’erradicació de l’explotació laboral infantil, la creació dels sistemes de pensions i ajudes de les persones aturades, de les malaltes, de les discapacitades, de les vídues i de la gent gran. Avui són drets que molta gent dóna per garantits, però oblidar els seus fonaments, i en aquest escrit parlam d’un solar actualment buit, els fa tremolar.

No podem entendre que la voluntat originària de la donació que va fer Joan March, de servir per a la millora de les condicions de vida dels treballadors, s’acabi convertint en un instrument d’especulació immobiliària, amb el vistiplau de les administracions públiques que haurien de defensar l’interès general.

Apel·lam amb aquest escrit a la presidenta del govern, Francina Armengol, la presidenta del Consell Insular, Catalina Cladera, i a totes les batlies de Mallorca, molt especialment la de Palma, presidida per José Hila, perquè preservin aquest espai i li donin un ús social. Les vies de les quals disposa l’administració són l’expropiació, la compra o la permuta, on qualsevol ajuntament podria participar. El dia d’avui el nou edifici encara no s’ha començat a construir i podem trobar una solució.