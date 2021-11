Bonus de descompte petit comerç

Carles Valentí Aguiló. Palma

Darrerament tant el Govern Balear com Palma Activa han creat uns bonus de descompte per incentivar que la gent compri al petit comerç. D’entrada sembla una bona idea, no? Sempre he pensat que hem de fugir dels grans magatzems i molt més de les grans multinacionals que no anomenaré per què hi hagi més possibilitats de què me publiquin l’article. Però, jo me deman... Qui és el que finalment accedeix en aquests bonus de descompte? En general la classe mitjana, o és que la gent més vulnerable té ordinador i impressora per imprimir els vals de Palma Activa? Això suposant que se n’assebentin...

Potser sí que incentiva el comerç local però no acab d’estar d’acord que amb els meus impostos es facin descomptes a consumidors, com jo mateix, que tenim prou poder adquisitiu per comprar-los a preu normal. El meu suggeriment és que si honestament pensam que no necessitam aquest descompte, donem aquest doblers a persones del nostre entorn que li facin falta, a una ONG o allà on considerem que fan un millor ús que engreixant les butxaques del que ja estam bé. La millor forma de repartir la riquesa és pujant els impostos directes als més rics i baixant-los als més vulnerables.