Ponci Pilat subcontrator

Bernat Morey Colomar. Sta. Eugènia.

Fas oi. Gemma Triay, la menorquina campiona de Pàdel ha renunciat a jugar un campionat oficial a Madrid per que alguns homes cobraven un plus que no cobrava ella. Així ho ha anunciat i denunciat. I la Federación Española ha respost que ells no hi poden fer per que tenen subcontractar el torneig. Bono, com la batllessa d’Alcúdia que no pot parlar amb els seus treballadors per que els te subcontractats i explotats. Si el infra- sub- polític que subcontracta deixés de cobrar la part proporcional del sou que cobra i que llavors sub- contrata per rentar- se les mans no seria en política en no anar de feina però si voler cobrar. Pot ser la gestió milloraria en mans de bons gestors públics sense subcontractes. I per que he de pagar dos sous, Ajuntament o Govern i subcontracta i contribuir així a la explotació dels treballadors públics?