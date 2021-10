Defensem la Memòria Democràtica

És esgarrifós veure a un sector de polítics de tendència dretana ocultar o falsejar de manera maliciosa la veritat de la nostra història. Un país que després de més de quaranta anys de democràcia continua havent-hi un centenar de milers de persones assassinades i enterrades en cunetes o en fosses comunes, és un país que no vol veure la realitat del seu passat i s’exposa a la manipulació i a la mentida. Moltes d’aquestes persones varen ser assassinades per defensar la democràcia i la llibertat d’un Govern que va ser enderrocat per un cop militar. Una part dels actes violents que van cometre els colpistes no eren improvisats, sínó que eren un pla sistemàticament ordenat per la cúpula de la comandància militar. Una vegada la dictadura va està consolidada, els colpistes van aconseguir a través de la por, imposar el silenci. A més, qui s’atrevia dissentir del règim tenia un equivalent: presó i repressió. Encara, avui, esgarrifa escoltar a polítics justificar la dictadura dient: «No hay que abrir viejas heridas lo que importa es el presente y el futuro, no el pasado». En poques paraules necessiten introduir eufemismes per a endolcir les seves consciències. També produeix esgarrifança saber que durant el procés de la Transició, el franquisme va aconseguir imposar les seves condicions amb l’objectiu de tenir impunitat en totes les injustícies comeses. Per tant, el pitjor enemic de la democràcia és la ignorància. La millor manera de combatre-la és conèixer la veritat, aplicar justícia i reparar el dany causat, i això, no és obrir ferides, sinó ajudar a tancar-les. Si coneixem el nostre passat, podem formar el nostre present i sobretot el nostre futur.