Carta a Son Espases

El passat dia 30 de setembre, a l’hospital de Son Espases s’obrava un miracle: Una senyora de 90 anys sortia del quiròfan amb una nova vàlvula al seu cor i una expectativa de vida il·lusionant i nova. Un equip mèdic de primer ordre havia ofert un futur a una dona que ja no en tenia. Aquest pot semblar un fet normal en un món d’avenços constants i de rècords contínuament superats, però no ho és en absolut, si més no per a nosaltres, familiars i amics que seguírem amb emoció uns fets que ultrapassaven la nostra comprensió i que tingueren l’epíleg feliç amb l’entrada a la sala d’espera del cap mèdic que ens donà la novetat esperada.

Ho va fer amb humilitat, sense cap mena de gest altiu, amb paraules planeres i senzilles per explicar com havia anat una operació multi disciplinar complexa i molt arriscada. Aquells foren moments de una gran emoció, d’aflorament de sentiments que fluïren sense aturador. Les paraules, a mitja veu, foren un bàlsam reparador per uns esperits a punt de rompre’s. Fou aleshores quan veiérem en aquell home alt i prim l’expressió màxima de la professionalitat i del saber fer mèdic. Vàrem conèixer la naturalesa d’un equip molt gran d’homes i dones professionals fins a la medul·la que saben fer la seva feina guaridora dia darrera dia, sense esperar grans manifestacions ni reconeixements. Fan la seva feina amb seny, amb il·lusió, amb professionalitat i gran coneixement, i el mes important, amb una enorme dosi d’audàcia; l’audàcia que distingeix a tots els grans científics que en el decurs de l`historia han fet i fan avançar la ciència per donar-nos una vida més còmode. Aquest tret es tal vegada el que mes ens va trasbalsar, el que més ens va emocionar. Fou un moment màgic en el que poguérem experimentar els sentiments més nets i sincers en front d’un fet meravellós. Vàrem conèixer a un equip que no te horitzons definits, que sempre cerca anar mes enllà, per fer-ho més bé, per obrir nous camins a una ciència mèdica que ens farà la vida mes fàcil.

Amb aquestes ratlles volem rendir un sentit homenatge a l’equip de cardiologia del hospital Son Espases i volem fer saber a tots els que vivim en aquestes illes meravelloses que podem dormir tranquils, estem i estarem en las millors mans de homes i dones que porten la ciència inscrita en el seu ADN i que gràcies a la seva gran professionalitat podem esperar el millor per l’avenir personal i col·lectiu.

No volem cloure aquesta nota sense recordar amb agraïment i emoció la dedicació i delicadesa d’un gran equip d’infermeres i infermers que donen cada dia exemple d’entrega i saber fer i que fan que la institució per la que treballen sigui reconeguda i estimada per tot-hom.

Gràcies Son Espases. Família Clavell.