Què pretén el PSOE amb la llengua?

Bernat Morey Colomar. Palma

El PSOE actual és tan incompatible amb el català com amb el socialisme i els obrers si és que queda cap on tot hom és hidalgo i ningú proletario. L’ús del català ve marcat per Constitución injusta i no serà el PSOE que la canvii. Tens dret a expressar- te en català sols dins ta comunitat però no per tot l’Estat com els castellans. I per garantir la llei aquí tots hem d’entendre castellà i català i no és senzill. Se necessita una voluntat, sensibilitat i educació que falta a molts castellans que se saben més i més recolzats. Diuen que imposem. No són ells el que imposen? I els nins, segons la Constitución, poden parlar en castellà? Ens ho haurien de deixar clar en l’ensenyament i no fer- nos jugar a conions. Avui per llei i aquí no et poden prohibir parlar català aquí però tampoc castellà. Si canvien la llei i deixen de fer-nos a molts ciutadans de segona serà altre cosa. Ara, i per mors llei injusta, els afavorits, els mal educats són els que més se queixen i els pitufos prostituïts en llengües foranes per quatre vots medren a lloure. I els ases et tracten de nazi i de terrorista quan reivindiques drets i llengua quan la injustícia està en la llei. És aquí on el PSOE ha de ser socialista de veritat i no ho és.