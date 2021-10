Somos personas con discapacidad, no disminuidas

Aunque mi lengua es el catalanomallorquín, escribo en castellano para que todo el mundo pueda entender con claridad lo que quiero exponer.

Soy una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas. Acabo de leer con asombro en el DM que el PP y VOX rechazan eliminar de la Constitución el término «disminuidos» para sustituirlo por «personas con discapacidad».

Me siento muy disgustado por esta postura política, ya que al igual que hay personas que no les gusta que les llamen «fachas o nazis», a las personas con discapacidad no nos gusta ser calificadas como «disminuidos». Además, no olvidemos que las personas con discapacidad no somos cuatro y mal contados. Somos 3,8 millones de personas que es el 8% de la población española.

Casualmente, el día anterior, también leí en el DM, que la señora Marga Prohens, dirigente política del PP en nuestras islas, hablaba de la necesidad de ilusionarnos. Lamentablemente con estas posturas políticas, en lugar de ilusionarnos, nos crea una profunda decepción con su partido político. Esta postura no me sorprende en Vox, pero esperaba mas conciencia social del PP.

Yo le agradecería a la Sra. Prohens que hiciera llegar a los dirigentes nacionales de su partido y a sus parlamentarios, el disgusto, malestar y decepción que nos provoca ese planteamiento político. Y me atrevería a decir que igual que yo, todas las personas con discapacidad opinamos lo mismo. A nadie le gusta ser insultado. Además Sra. Prohens, me permito recordarle que nosotros también votamos. Ojo al dato.

La parte positiva es que todavía estamos a tiempo y por ello espero que el PP reflexione y cambie el sentido de su voto en el Congreso de Diputados.