Mascaretes escolars

Alguns pares recullen firmes per que els nins puguin deixar de dur mascaretes pel pati i per Educació Física. D’acord. Però per llei i per escrit. De paraula passarà el de sempre. Al primer contagi escolar el primer que te demanaran és si els nins portaven mascareta. Culpable! Aconsellem a nostres companys docents que no facin res que no estigui March- firmat. Molta gent van de bona fe i mira per nins però hi ha sotleres que sols cerquen fer sub- política i renou. I aquestes estarien contentes de que ens contagiéssim tot per poder criticar Govern i Presidenta. Recorden els viatges d’estudis? Els mateixos que tenien els seus ases de botellot foren els primers que se queixaven quan els aïllarem per la seva salut i en salut de tots. I ho feren de seguida quan qualsevol pare normal estaria agraït de que miressin pel seu fill. Són mala gent. Gentussa. Vius!