Vergonya i perplexitat

Som una de les actrius que, el passat 11 de setembre i juntament amb els actors de la ONCE que formen part del grup «Sa Boira», participà al muntatge de l’obra Marat Sade que es dugué a terme al pati d’armes del Castell de Bellver a les 12 h. Cal dir d’entrada que l’hora adjudicada per l’Ajuntament de Palma no era la millor per a una representació d’aquestes característiques: queia un sol de justícia que propicià que bona part del públic cercàs l’ombra que oferien els porxos, la qual cosa dificultà la visió en conjunt de l’obra i deslluí l’aforament, que quedà pràcticament buit en la zona central del pati.

Però la nostra perplexitat va ser majúscula en comprovar que, a la mateixa hora en què l’Ajuntament havia programat la nostra funció, hi havia fins a tres noces simultànies en el recinte del Castell, la qual cosa propicià que els convidats -que evidentment no en tenien cap culpa- es passejassin pels pisos superiors celebrant sonorament els convits i aliens a tot el que succeïa al pati d’armes del Castell. Evidentment això distorsionà completament la dinàmica de l’obra, fent que molts d’actors es despistassin i que es perdés gairebé la concentració imprescindible a l’hora de dur a terme tota interpretació teatral. Estam parlant a més d’actors que en la seva majoria pateixen una discapacitat severa, fet que encara contribuí més al desconcert i la distorsió de la representació.

En resum, un vertader despropòsit i una frustració molt gran, crec que del tot comprensibles. Són moltes les hores d’assaig i la feina de preparació d’un muntatge d’aquestes característiques. Com es pot permetre que el mateix dia que es programa una representació teatral s’autoritzi la celebració d’esdeveniments socials a tocar mateix de la funció? Aquesta és la sensibilitat que té el nostre Ajuntament envers la cultura? M’estim més no pensar que, ateses les característiques del col·lectiu d’actors que participaven a Marat Sade aquest dia, l’Ajuntament decidís que no passava res si se celebraven simultàniament un parell de bodes. Seria molt fort, no els ho sembla?