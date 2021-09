María Francisca Sitges emprendedora ecológica

Vivimos en un flujo de acontecimientos tan acelerado que se olvidan los detalles. Hoy reivindico recuperar -un poco- esos detalles. Hace varios años que invitado por la Associació de productors i productores d’agricultura ecològica de Mallorca (APAEMA) formo parte del jurado técnico el Premio del Producto Ecológico del Año, desde mi estudio de ecodiseño. En 2018 y este año 2021 premiamos el trabajo excepcional de la Formatgeria Es Pinaró de ses Monges, de Son Macià. No sólo se puntúa el análisis de originalidad y calidad, si no también el enfoque de ecodiseño, de envasado y aspectos, que para el mercado no siempre son importantes. Son importantes por que todo lo que tenga una menor huella de carbono siempre será mejor para el ecosistema del que dependemos. A fin de cuentas, somos huéspedes temporales de la vida. Sólo quería dedicar estas palabras a María Francisca Sitges y a su valiente compañero Miquel Villalonga. Los conocí en las ferias ecológicas y esta joven pareja siempre me inspiró y demostró que un futuro mejor, más ecológico, más sostenible ambientalmente, más natural y más eficiente es posible. María no ha dejado recientemente, en su memoria. Fuerza Miquel. Un abrazo grande.