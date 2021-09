La religió i la Constitució

Diu un dels seus articulistes en el diari de dia 4 de setembre, el sr.Fernando Ull Barbat, que el paper que ha de tenir la religió en el nostre ordenament jurídic és un debat pendent des de la Transició. Deu tenir, tal vegada, raó, però també és cert que el temps transcorregut des de llavors ens ha donat l’experiència de viure dins una societat en estat de laïcització molt avançat, i de rectificar, pentura, algunes idees poc fonamentades sobre el tema.

El catolicisme, en el nostre cas, i supòs que l´Islam també en d´altres països, és la nostra religió des de fa dos mil, o mil cinc-cents anys, almenys, quan Justinià la convertí en la religió obligatòria de l’Imperi. I com a tal ha modulat la nostra cultura en una multitud d’aspectes. Aquest és un primer punt que l’experiència ens ha fet veure i que ens ha obligat a modificar els nostres punts de vista inicials, de tal manera que és necessari que aquest paper fonamental del catolicisme sigui tengut en compte, no sé com, però de qualque manera, en el nostre ordenament jurídic.

L’altre punt que l’experiència ens ha fet veure, o m’ha fet veure, és que la religió constitueix per a molta de gent, o per a la majoria, diguem-ho clarament, un punt de referència essencial per a la vida moral i de cada dia, de tal manera que sense aquesta referència, va molt desorientada i dóna credibilitat a les creences més absurdes que corren per les xarxes, com ho vèim amb la qüestió de les vacunes anticovid a França. Abans molta de gent deia que no creia en l’Església, però si en Déu o el Bon Jesús, que propugna l’amor del Bé i la justícia i la solidaritat entre els homes. Ara, aquesta gent, supòs, no creuen en res, o en qualsevol desbarat, i van perduts per la vida i desorientats fins al moll de l’os. De quina forma concreta hem de formular tot això en l’aspecte jurídic, no ho sé, però sí que d’alguna manera s’ha de fer.