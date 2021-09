Si un dia ressuscitàs el gran i bon rei En Jaume, tots creim que tendria un trauma veient sa plaça un fracàs.

Tota plena de rajoles rompudes o apedaçades de colors moltes vegades entre els arbres i faroles.

El pitjor, i això ja és massa, són els clots per travelar i qualque peu embenar en donar una mala passa.

Ja fa molts d’anys que això dura sense que l’Ajuntament hi posi el degut esment mentre el perill no s’atura.

És al cor de la ciutat, un mirall dels visitants molts dels quals se’n fan espants d’aquest lloc tan descuidat.

El pressupost n’és pretext per evitar la reforma. Mes, s’ha de tenir per norma acomplir el que diu el text.

Feis cas del que pensa el poble i més del que hi ha caigut... Regidors, no és de rebut que no treballeu el doble.

Tots, per la teva bellesa, nostrada Plaça d’Espanya, te prometem donar canya fins que acabi l’endemesa.