El temps se’ns acaba

És cert que l’acord entre països per instal·lar el para-sol al punt L1 de Lagrange a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra, sigui probablement l’opció menys traumàtica per reduir una temperatura que augmenta any rere any per causa de l’efecte hivernacle del CO₂. Però és necessari combinar les accions globals amb les individuals que també compten. Per exemple és rellevant evitar el consum innecessari i eliminar les emissions de CO₂, siguin de vehicles, viatges o per la repercussió en el transport de mercaderies. En aquesta mateixa línia, és molt positiu domiciliar el rebut de l’electricitat en una empresa d’energia verda sense ànim de lucre i cent per cent renovable. Alerta això sí amb els nombrosos intents de frau.