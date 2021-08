Rafael Adrover, arquitecto y alegre ser humano

En estos tiempos convulsos olvidamos las batallas cercanas. Olvidamos que somos todos pasajeros temporales en la existencia. Falleció una bella persona, amigo de sus amigos, sagaz y gran arquitecto. Rafael, se fue, y recuerdo su simpatía, espíritu alegre y siempre un gran padre de sus hijas, y compañero de su esposa. Mi trato no era directo con él, pero me siento honrado al estar cerca de mis hermanos, y de mi madre. A los que le conocisteis: dejad que sus recuerdos inunden tu mente, traigan calidez a tu corazón y te guíen hacia adelante. Eso es lo que le hubiese gustado, y brindo por él. Descanse en paz. No es lo que ocurre lo que nos afecta, sino cómo miramos lo que sucede. Rafael, sigues en nuestra memoria. Gracias.