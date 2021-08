Però pot ser que només jo...?

Pot ser que només me molesti a mi la pudor que fan els carburants que empren, les taques que deixen a l’aigua i el fet de no poder nedar sense estar envoltada per monstres marítims? (me referesc a les embarcacions, no als i les tripulants…)

Sí, ho heu endevinat... jo no tenc cap barqueta. Ahhhhh però...t enc una piragua! I sabeu que passa? Idò que he decidit que el millor moment per poder treure-la amb un poc de tranquil·litat és fora d’aquests mesos de bogeria: impossibilitat de trobar un aparcament per baixar-los, esforços titànics per arribar amb ells a l’aigua passant per centenars de tovalloles i gent com a sargantanes al sol (fins i tot a la zona senyalitzada per a sortida i entrada) barques que me passen a tota pastilla i ben a prop deixant unes ones gegantines, motos d’aigua amb humans exhibicionistes que passen fent derrapades, músiques a tot volum, plàstics i objectes varis surant al meu pas… I jo només pens: pobres peixos, lo que han de soportar!

Pel que fa a la vigilància marítima (control de documentació, conductes temeràries, ancles damunt posidònia, renous i olors excessives…) ja sé que fa falta una gran inversió. Tal vegada una part de la quota que se cobra per tenir una embarcació s’hi hauria de destinar o millor encara, se podrien incrementar les mateixes ja que pel que sembla són massa baixes. I encara hi ha gent que critica la taxa turística.

Sincerament estic ben indignada, no només a nivell personal sinó també pel mal mediambiental a curt i llarg plaç que estam fent a la mar.