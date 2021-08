Inacció a l'Ajuntament de Ses Salines

Jo escric aquesta carta però tenc la certesa que el que vaig a denunciar es el sentir de moltes persones que han triat la Colònia de Sant Jordi com a lloc d’estiueig. Les persones que residim a l’avinguda Primavera i voltants cada cap de setmana hem de patir, fins altes hores de la nit, els renous de diversos establiments d’oci però sobretot d’un, fet que compromet el principal pilar on rau la salut: el descans nocturn. Se que molts veïnats, al llarg d’aquests mesos, han telefonat a la policia però sense resultat a dia d’avui. Dona la impressió que els agents de l’ordre estan més ocupats en protegir els interessos d’uns pocs enfront el benestar de multitud de veïns. Un ajuntament que ha oblidat una de les seves principals funcions, vetllar pel benestar de les persones, no serveix. Sres. Policies locals per favor posin ordre perquè el desgavell no acaba amb el tancament dels locals desprès continua una bona estona més al carrer amb crits, vomitades ...