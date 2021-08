Un misantrop un poc animal proposa que els responsables de batiar als bous de Gijón amb els noms de Feminista i Nigeriano sigui toreiat ell amb un cartell darrera amb aquests noms tot per escarni públic. No importa els piquin o clavin espasa. Basta els posin un parell de banderetes (vacuna i tot si es negacionista), com a per riure. Així pot ser entendran millor la gresca i riurem tots. I si els assistents i els que participen en aquestes salvatgines són toreiats i igual humiliats pot ser entendran millor la dona, a les persones o amb un poc de sort (i això ja és demanar molt) el que ells pensen que és España. Qui sap i si s’hi esforcen se fan famosos i guanyen una fortuna i tot toreiats com a braus. Ja que no pots ser torero (de la vida diem).