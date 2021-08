Podem és un partit que es caracteritza, al meu entendre, per tenir una cúpula molt bona, dins les coordenades de l’esquerra, però impotent, ja que és només una petita minoria dins un govern que no és el seu, i un nivell mitjà que davalla ràpidament fins a arribar al punt més baix, el provincial, format quasi totalment per un nombrós conjunt de doiuts. Així hem vist que demanaven que es tomàs l´estàtua de Fra Juníper Serra, perquè un policia americà havia mort un negre. Després hem hagut de veure com demanaven que el balear i el català es mantinguessin separats, i que l’Institut Cervantes servís de mitjancer entre els dos llenguatges(!), un punt de vista típic de l’extrema dreta. I ara, amb autèntica ràbia, demanen que Espanya rompi el Concordat amb la Santa Seu, i que es converteixi en un estat laic, per garantir que la mentalitat científica i no dogmàtica s’imposi dins la societat.

Meravellós. Però, vet aquí que l’Estat laic europeu per excel.lència, França, és el país on hi ha més negacionistes, que fan unes impressionants manifestacions, i el que té el nivell de vacunació més baix. O sigui, que la mentalitat anticientífica i irracional té una força molt superior a la d’Espanya.

No sé si els he votat mai, pentura sí. Però els assegur que, cansat de dois i d’impotència, d’impotència entre els qui valen i de dois dels altres, no ho tornaré a fer més.