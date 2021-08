Requiem per la platja d'Alcúdia?

Els que ja tenim una certa edat recordam, no sense nostàlgia, la platja d’Alcúdia com un lloc idílic, com el més parescut a un paradís a la terra. Tots aquells pinars, aquelles dunes i sobretot aquelles aigues nitidas, cristalines i amb totes les tonalitats del color turquesa.

Queden lluny aquells temps de jovençans que en bicicleta atravessavem s’Albufera per passar el dia damunt s’arena, pegar capficos i reparar forces davall de quatre pals cuberts en teles de saqueta i que configuraren, probablement, el primer «xiringuito» de la zona. El de madò Varela, una poblera amb molt de caràcter, per dir-ho de qualque manera.

En els anys seixanta começaren a urbanizar «la Ciudad de los Lagos» planificat per l’arquitecte José Ferragut i en Riera Marsa com alma mater del projecte. Començaren a desaparèixer aiguamolls, pins, dunes i sorgiren edificacions de tot tipus, alguns emblematics de l’arquitectura moderna com la Ciudad Blanca d’en Sáez de Oíza.

Han anat passant els anys i encara que des del punt de vista arquitectònic no s’han pruduït desastres tan horrorosos com a altres contrades, la platja continuava essent la de sempre, arena blanca i aigues transparents.

No obstant, excepte l’any passat en que tot va quedar en stand by per la pandemia, els darrers anys la cosa ha canviat. Les aigues son moltes vegades turbies i el color ha anat perdent força. T’has de allunyar molt del port, fins a la platja de Muro per retrobar-te amb aquelles aigues .

És probable que les causes siguin multiples, des de la massificació desbordada, una depuradora que de vegades es veu saturada i no diguem ja del nombrosos vaixells comercials i mercants tan contaminants fins i tot acústicament. No es tracta de cercar culpables. Es tracta només d’una constatació palpable per tots els que fa temps que coneixen aquesta platja. Si no la cuidam i deixam que això vagi en augment les consequències poden ser terribles. I no voldriem emular en Milton per allòl d’un Paradís Perdut.