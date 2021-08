A una negacionista

Dones per suposat que els nini- negas sou persones sanes quan en coneixem molts, la majoria, que són tot el contrari. Només penses amb tu i quan siguis a l’UCI i demanis vacuna com el americans Trumpi- bàmbols ja serà massa tard. Balconing- selecció natural. Cap problema. Però, i pels que ens contagiem de gent com tu? Si no vacunes al teu fill i em deixa babau, m’indemnitzaràs? I si contagies als meus, a ma dona, als meus pares i em destrosses la família? No crec te faci massa bona cara. Millor ni te m’acostis. Les vacunes, fetes a corre- cuita han demostrat gran eficàcia aturant el 85% dels ingressos i el 90% de morts. Una fita històrica. Que te penses que la vida és sempre perfecta? Si som vius com a espècie és per que sabem anar junts si és necessari. Sols, insolidaris, qualsevol fera ens pot. Qualsevol virus també. Has viscut sempre dins una bombolla de Disney?